Almanya'da Küçük Uçak Kazası: İki Kişi Hayatını Kaybetti

Almanya'nın Rheinland-Pfalz eyaletinde bir küçük uçağın düşmesi sonucu iki kişi yaşamını yitirdi. Uçağın enkazı bir tarlada bulundu, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Almanya'nın batısındaki Rheinland-Pfalz eyaleti sınırlarındaki dağlık Eifel bölgesinde 2 kişiyi taşıyan küçük uçağın düşmesi sonucu kurtulan olmadı.

Almanya'da Rheinland-Pfalz eyaletindeki Flieem kasabası yakınların uçak kazası meydana geldi. Wittlich Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, dün akşamı yerel saat ile 20.30'da Bitburg Havalimanına varması planlanan küçük bir uçak, Rheinland-Pfalz eyaleti sınırları içerisinde yer alan dağlık Eifel bölgesindeki Flieem yakınlarında düştü. Kazada uçaktaki 2 kişi hayatını kaybetti.

Uçağın enkazı tarlada bulundu

Açıklamada, uçağın radar bağlantısının Bitburg yakınlarındaki Malbergweich bölgesinde kesildiğinin tespit edilmesi sonrası 50 kişilik kurtarma ekibinin arama çalışmalarına başladığı belirtildi. Uçağın enkazının bir tarlada bulunduğu bilgisinin yer aldığı açıklamada, kazanın nedeni ve hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldığı ifade edildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
