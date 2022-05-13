Almanya'da güvenlik güçleri arasında 327 aşırı sağcı tespit edildi

Almanya Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından yayınlanan 2018-2021 tarihli raporda, güvenlik güçleri arasında bulunan 327 kişinin aşırı sağcı olduğu yer aldı.

Almanya'da yapılan ırkçılık araştırmaları doğrultusunda çarpıcı sonuçlara ulaşıldı. Anayasayı Koruma Teşkilatı, aşırı sağcılığa yönelik 2018-2021 tarihli bir rapor yayınladı. İstihbarat, ordu ve emniyet birimlerinden 860 kişinin incelendiği raporda, 327 personelin aşırı sağla bağlantılı olduğu aktarıldı. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser ve Anayasayı Koruma Teşkilatı Başkanı Thomas Haldenwang tarafından yapılan açıklamada, 327 kişi arasındaki 138 memurun federal güvenlik güçlerine, 189 kişinin ise eyalet güvenlik güçlerine mensup olduğu belirtildi.

Yine tespit edilen aşırı sağ vakalarındaki 141 kişinin de siyasi hakaret içeren vakalar olduğu ve bunun da daha çok insan onurunu zedeleyen, göçmenleri, Müslümanları ve Musevileri aşağılayan paylaşımlar yaptığı ifade edildi.

Araştırmalarda incelenen 143 kişinin ise anayasal düzene karşı olan gruplara üye olmadığı ve ilişkilerinin bulunmadığı aktarıldı.

Sosyal medya tespitleri kolaylaştırdı

Güvenlik güçleri içindeki aşırı sağ tehlikesine ilişkin raporu sunan Bakan Faeser, en fazla olayın sosyal paylaşım siteleri içindeki yazışmalarda kaydedildiğini açıkladı. Bu yöntemle tespit edilen aşırı sağ olaylarının 152 olduğunu söyleyen Faeser, bunların sosyal paylaşım sitelerinde aşırı sağ gruplara üyelikler doğrultusunda gerçekleştiğini söyledi. Olaylarda, özellikle Whatsapp ve Telegram uygulamalarının son zamanlarda öne çıktığı da belirtildi.

Almanya'nın en kalabalık eyaleti olan Kuzey Ren-Vestfalya'da 179, Hessen'de 60, Bavyera'da 38 ve Saksonya'da 26 ve başkent Berlin'de 74 aşırı ırkçı vakanın soruşturularak neticelendirildiği belirtildi. - BERLİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa