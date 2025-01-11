Almanya'da Aşırı Sağcı Parti Kongresine Karşı Büyük Protesto

Almanya'nın Saksonya eyaletinde binlerce gösterici, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisinin kongresini engellemek amacıyla yolları kapatarak eylem yaptı.

Almanya'da yeni hükümetin belirleneceği erken seçimin tarihi yaklaşırken, çoğu ankette 2. sırada yer alan aşırı sağa desteğin yanı sıra tepki de gösteriliyor. Almanya'nın Saksonya eyaletinde binlerce gösterici göçmen karşıtı AfD'nin 2 gün sürecek kongresini engellemek amacıyla bir araya geldi. Riesa kentinde protesto gösterisi düzenleyen binlerce kişi "Nazilere hayır" sloganları attı ve bağlantı yollarını kapatarak partinin delegelerinin kongre alanına ulaşmasını engelledi. Polisin sert müdahalesi sonucu çıkan çatışmada göstericiler, güvenlik güçlerine havai fişeklerle saldırdı. Alman polisi, hafta sonu boyunca devam etmesi beklenen aşırı sağ karşıtı gösterilere boyunca yaklaşık 10 bin kişinin katılmasını tahmin ettiklerini açıkladı.

Alice Weidel'in adaylığının resmen açıklanması bekleniyor

Bugün başlayan ve yarın sona erecek olan AfD kongresine katılan delegelerin 23 Şubat'ta yapılması planlanan erken seçimlerde Alice Weidel'in adaylığını resmen açıklaması bekleniyor. Delegelerin ayrıca AfD'nin daha sert göç politikalarını ve Almanya'nın eurodan çıkmasını savunan kampanya manifestosuna da son onayı vermesi bekleniyor.

AfD anketlerde ikinci sırada yer alırken, seçmenlerin yaklaşık yüzde 20'sinin AfD'nin politikasını destekleyeceği tahmin ediliyor.

Musk, AfD'ye destek vermişti

ABD'li milyarder Elon Musk, kendisine ait sosyal medya platformu X'te AfD'nin başbakan adayı Alice Weidel ile gerçekleştirdiği canlı sohbette aşırı sağcı partiye övgüler yağdırmış, "Weidel Almanya'yı yönetmek için önde gelen adaydır" ifadelerini kullanmıştı.

Almanya'daki herkesin AfD'yi desteklemesi gerektiğini savunan Musk, "Almanya'yı sadece AfD kurtarabilir. İşin özeti bu. İnsanların gerçekten AfD'nin arkasında durması gerekiyor, aksi takdirde Almanya'da işler çok, çok daha kötüye gidecek" şeklinde konuşmuştu.

Musk, "Durumdan memnun değilseniz, değişim için oy vermelisiniz. Bu yüzden insanlara şiddetle AfD'ye oy vermelerini tavsiye ediyorum" demişti. - BERLİN