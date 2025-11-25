Haberler

Almanya'da Asılsız Bomba İhbarı Yapan 4 Kişi Gözaltına Alındı

Almanya'nın 4 eyaletinde okullara, tren istasyonlarına ve alışveriş merkezlerine yönelik asılsız bomba ihbarlarına yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden ikisi 18 yaşından küçük. Kamu huzurunu bozma suçlamasıyla karşı karşıya kalacaklar.

Almanya'da polis ülkeye korku salan asılsız ihbarlara yönelik harekete geçti. Federal Kriminal Dairesi (BKA) tarafından yapılan açıklamaya göre, okullara, tren istasyonlarına ve alışveriş merkezlerine bombalı saldırı olacağı yönünde asılsız ihbarlarda bulananlara yönelik 4 eyalette eş zamanlı olarak operasyonlar gerçekleştirildi. Kuzey Ren Vestfalya, Aşağı Saksonya, Hessen ve Saksonya Anhalt eyaletlerinde düzenlenen operasyonlarda 4 kişi gözaltına alındı. Polis şüphelilerden 2'sinin 18 yaşından küçük olduğunu bildirdi. Operasyonlarda çok sayıda elektronik cihaza el konulduğu da belirtildi. Söz konusu şüphelilerin Mayıs 2024'te Essen kentinde bir alışveriş merkezine, Eylül 2024'te Saarland eyaletindeki Neunkirchen Tren İstasyonuna, Ekim 2024'te Saksonya Anhalt eyaletindeki bir alışveriş merkezine, Aralık 2024'te ise Hessen eyalet sınırları içindeki Bad Hersfeld ilçesindeki bir okula yönelik asılsız bomba tehdidinde bulundukları kaydedildi. Polise göre, şüpheliler gizli bir haberleşme platformunda organize bir şekilde suç işleme amacıyla bir oluşum içindeydi.

Zanlılar, kamu huzurunu bozma, halk arasında tedirginlik oluşturma suçlaması ile karşı karşıya

Şüphelilerin kamusal yaşam alanlarına saldırı olacağına yönelik yüzlerce asılsız bomba ihbarı yaparak toplumsal huzursuzluk çıkarmak amacıyla bir suç örgütüne üye olmakla suçlandığını bildiren Frankfurt Başsavcılığı, zanlıların kamu huzurunu bozma, halk arasında tedirginlik oluşturma suçlaması ile karşı karşıya olduklarını da belirtti.

Başsavcılık, söz konusu asılsız ihbarların can kaybı veya yaralanmaya sebep olmadığını, ancak tahliye önlemleri nedeniyle büyük maddi hasarlara, korku ve endişeye neden olan psikolojik sorunlara yol açtığını ifade etti. Şüphelilerin hakkındaki soruşturmanın tamamlanmasının ardından haklarında dava açılacağı bildirildi. - BERLİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
