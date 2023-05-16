Almanya'da aktivistler meclis önünde inek otlattı

Almanya'da aktivistler, doğal yaşam alanlarından koparılan inekler nedeniyle 11 ineği Federal Meclis Reichstag'ın önündeki yeşil alana bırakarak otlattı.

Almanya'nın başkenti Berlin, bugün alışılmadık bir eyleme sahne oldu. Greenpeace ve Kırsal Tarım Çalışma Grubu (ABL), Federal Meclis Binası Reichstag önüne 11 ineği bırakarak ineklerin doğal yaşam alanlarından koparılarak ahırlarda tutulmasını protesto etti. İneklerin habitatlarına uygun yetişmesini isteyen eylemciler, inekleri Reichstag önünde bir müddet otlattı.

Greenpeace Sözcüsü Lasse van Aken yaptığı açıklamada, Reichstag önündeki 11 sığırın, milyonlarca türdeşini temsil ettiğini ve bu eylemle ineklerin otlaklara ait olduğunu göstermek istediklerini söyledi.

Eylemdeki ineklerin Uckermark'taki organik bir çiftlikten getirildiğini aktaran Aken, ineklerin yer değişikliği konusunda çok meraklı olduklarını ve Reichstag önünde oldukça mutlu göründüklerini ifade etti.

Hayvanlar habitatına uygun yetişsin

Tüm hayvanların sadece yüzde 31'inin meraya erişiminin olduğunu iddia eden eylemciler, Federal Tarım Bakanı Cem Özdemir'in otlatmayı daha çok teşvik etmesini talep ederken, çiftçilerin süt piyasasında daha adil fiyatlar elde etme fırsatına sahip olması istediklerini dile getirdi. - BERLİN