Almanya'da 200 kez acil yardım hattını arayan kadının telefonlarına el konuldu

Almanya'nın Brandenburg eyaletine bağlı Schwedt kasabasında gün boyu sabit hat ve birden fazla cep telefonundan 200 kez polis acil yardım hattını arayıp tek kelime etmeden kapatan 63 yaşındaki kadının telefonlarına el konuldu.

Almanya'da dikkat çeken bir olay yaşandı. Alman medyasında yer alan haberlere göre, Brandenburg eyaletinin Schwedt kasabasında yaşayan 63 yaşındaki bir kadın, dün sürekli "110 polis acil yardım hattı"nı aradı. Gün boyu sabit hat ve birden fazla cep telefonundan 200 kez arama yapan kadın, her seferinde kendisine cevap veren görevliye tek kelime etmeden telefonunu kapattı. Durumun ciddi olabileceğini düşünen polis ekipleri, aramaların yapıldığı adrese giderken, daireden sesler gelmesine rağmen kapı açılmadı. Kadının can ve mal güvenliğinin tehlikede olabileceğine karar veren polis ekipleri kapının zorla açılması için itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kapının açılmasıyla karşısında güvenlik güçlerini gören 63 yaşındaki kadın, söz konusu eylemi neden gerçekleştirdiğine dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Evine gelen acil yardım ekiplerine sözlü saldırıda bulunan kadının tüm telefonlarına el koyan polis, acil servis hattının kötüye kullanılması suçlamasıyla soruşturma başlattı. - BERLİN