Almanya'da 3 Kişinin Cansız Bedeni Bulundu, Şüpheli Avusturya'da Gözaltında

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Almanya'nın Bavyera eyaletinde bir apartmanda 3 kişinin öldürülmesi üzerine Avusturya'da polise ihbarda bulunan şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Almanya'ya iadesi bekleniyor.

Almanya'nın Bavyera eyaletindeki bir apartmanda 3 kişinin cansız bedeni bulundu. Avusturya'da polise ihbarda bulunarak Almanya'da 3 kişiyi öldürdüğünü söyleyen şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin Almanya'ya iadesi bekleniyor.

Almanya'da Bavyera polisince yapılan açıklamaya göre Avusturya'nın Linz kentinde 37 yaşındaki bir şahıs, Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Zwiesel yerleşim yerinde 3 kişiyi öldürdüğünü söyleyerek kendisini polise ihbar etti. Avusturya ve Alman polisinin ortak çalışması sonrası şüphelinin verdiği adreste yapılan aramada 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

Avusturya'da gözaltına alındı

Cinayeti ihbar eden ve gözaltına alınan şüphelinin Avusturya'dan iadesi beklenirken, Deggendorf Savcılığı ve Deggendorf Kriminal Soruşturma Dairesinin olayı aydınlatmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Öldürülen 3 kişinin ve şüphelinin kimliği hakkında bilgi vermezken, şüpheli ile ölenlerin birbirlerini tanıyıp tanımadıkları ve cinayetin nedeni belirsizliğini koruyor. - MÜNİH

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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