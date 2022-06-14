Almanya Büyükelçiliğini su bastı Almanya Büyükelçiliğini su bastı Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğini su bastı. Almanya Büyükelçiliğini su bastı ANKARA - Almanya'nın Ankara Büyükelçiliğini su bastı. Günlerdir Ankara'da etkisini sürdüren yağışlardan Almanya'nın Ankara Büyükelçiliği de etkilendi. Büyükelçiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bu yağmurlar hiç bitmeyecek mi? Şiddetli sağanak nedeniyle büyükelçiliğin bazı bölümlerini bugün tekrar su bastı" denildi. İhlas Haber Ajansı / Mevlüt İşli - 3. Sayfa 3. Sayfa Güncel Haberler

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