Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı - Haberler

Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı
- Güncelleme:
Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 Alman turist yaralandı.
Alman turistler kiraladıkları motosikletle şarampole düştü: 2 yaralı
ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin yoldan çıkarak şarampole düşmesi sonucu meydana gelen kazada, 2 Alman turist yaralandı.
Kaza, Sorgun oteller bölgesi istikametinden Sorgun merkez istikametine seyir halindeki Alman uyruklu Andreas Edwin Oskar'ın kullandığı 07 AVP 786 plakalı kiralık motosikletin, Acısu Caddesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp şarampole devrilmesiyle meydana geldi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Andreas Edwin Oskar ile motosiklette yolcu olarak bulunan Alman uyruklu Sandra Alcher isimli kadın yaralandı. Yaralılar, 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.