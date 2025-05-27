Alman Turistin Kapkaç Macerası: Hırsızın Peşinde

Alman Turistin Kapkaç Macerası: Hırsızın Peşinde
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Manavgat'ta alışveriş yapan Alman turist, bir hırsız tarafından 300 Eurosu çalındı. Hırsız, turistin peşinden koşmaya başladığı anda bir esnaf da olaya dahil olarak hırsızı yakaladı. Yaşanan kovalamaca güvenlik kameralarına yansıdı.

Kapkaça uğrayan alman Turist, Manavgat sokaklarında hırsızı böyle kovaladı

Durumu anlayan bir esnaf da hareket geçti hırsızı yakalayıp polise teslim ettiler

Alman turist ve esnafın hırsızı dakikalarca kovaladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı

Bayrak satın aldığı kişi tarafından 300 Eurosu çalındı

ANTALYA - Manavgat ilçesinde semt pazarında alışveriş yapan Alman turistin Türk Bayrağı almak istediği şahsın kapkaçına uğradı. Alman turistin 300 Eurosunu alarak kaçan şahsın peşinden dakikalarca koştu. Durumu fark eden bir esnaf da olaya dahil oldu ve kapkaç şüphelisini yakalayıp kovalamaca sonucu bir esnaf tarafından yakalandı. Yaşanan kovalamaca anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Manavgat'ta eşiyle birlikte geldiği Manavgat Pazartesi Pazarı'nda alışveriş yapan Almanya uyruklu Marit Breustedt isimli turist yanlarına gelen ve Türk Bayrağı satmak isteyen şahsın kapkaçına uğradı. Şahıstan Türk Bayrağı almak için duran Alman turist cüzdanını çıkartarak şahsa 1 Euro vermek isterken kimliği belirsiz şahıs Breustedt'un 300 Eurosunu alarak kaçmaya başladı. Eşi ile birlikte kapkaççının peşinden bir süre koşan Breustedt, bir süre sonra yorularak durdu. Durumu fark ederek kapkaççıyı kovalamayı sürdüren Ahmet Doru isimli esnaf kısa süreli kovalamacanın ardından yakaladı.

Kovalamaca anları güvenlik kamerasında

Alman turistin yanına getirilen ve isminin Mustafa A. olduğu öğrenilen kapkaççı turistlere parasını geri verdi. Olay yerine gelen Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen Mustafa A'nın 2 ayrı suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Marit Breustedt isimli Alman turist parasını almış olmasına rağmen şahsın cezasını çekmesi gerektiğini belirterek karakola giderek şikayette bulundu. Olay anı ve yaşanan kovalamaca anları çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Mustafa A., Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ARİF KAPLAN - 3.Sayfa
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