Alman turist evde ölü bulundu - Haberler

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Alman turist evde ölü bulundu

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Alman turist evde ölü bulundu

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Almanya'dan tatil için gelen 69 yaşındaki Friedrich Wilhdm, yaşadığı evde ölü bulundu.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Almanya'dan tatil için gelen 69 yaşındaki Friedrich Wilhdm, yaşadığı evde ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce tatil için geldiği Bozyazı ilçesinde, Merkez Mahallesi'ndeki Sansa Sitesi'nde bir arkadaşına ait evde kalan Alman vatandaşı Friedrich Wilhdm'dan 2 gündür haber alamayan komşuları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde Wilhdm'ın cansız bedeni ile karşılaştı.

İlk kontrollerde vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmayan Wilhdm'nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bozyazı, Almanya, Mersin, Alman, 3. Sayfa, Haberler

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