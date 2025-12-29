Afgan göçmen, üzerinde 11 sahte kimlikle Almanya'ya girmeye çalışırken yakalandı

Alman polisi, Fransa'dan Almanya'ya trenle seyahat ederek ülkeye girmeye çalışan 24 yaşındaki Afganistan uyruklu bir göçmeni, üzerinde 11 sahte kimlikle yakaladı.

Almanya'da mayıs ayından bu yana sıkı sınır kontrolleri devam ederken, Fransa'dan Almanya'ya sahte kimlikle girmeye çalışan bir göçmen polis tarafından yakalandı. Offenburg Bölge Polisi tarafından yapılan açıklamaya göre; Fransa'nın Strazburg kentinden Almanya'nın Kehl kasabasına giden uzun mesafe treninde yapılan kontroller sırasında, 24 yaşındaki Afganistan uyruklu şahsın, vizesiz seyahat ettiği tespit edildi. Polis şüphelinin sırt çantasında yaptığı aramada, 11 adet sahte kimlik ele geçirdi. Kimliklerin ve beraberindeki belgelerin sahte olduğunu belirleyen polis, şüpheliyi sahte resmi belge temin etmek ve ülkeye yasadışı girme girişimi suçlamasıyla gözaltına aldı. 24 yaşındaki şüpheli ise polisin sahte olarak tespit ettiği kimliklerin aile üyelerine ait olduğunu savundu.

Almanya'da sıkı sınır kontrolleri

Almanya'da 16 Eylül 2024'te tüm kara sınırlarında başlayan kontroller, 6 Mayıs 2025 tarihinde göreve gelen Friedrich Merz başbakanlığındaki Hristiyan Birlik Partileri (CDU/CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) koalisyon hükümeti tarafından genişleterek sıkılaştırıldı. Almanya İçişleri Bakanlığı'nın sıkı sınır kontrollerine yönelik kararnamesi son olarak Mart 2026 tarihine kadar uzatıldı. Almanya'nın Schengen Bölgesinde olmayan sınır kontrollerini düzensiz göçle mücadele kapsamında sıkılaştırması özellikle komşusu Polonya ile gerileme neden oldu. Avrupa Birliğinde (AB) yükselen tansiyon İçişleri Bakanlarının bu ayın başında düzensiz göçle kıta çapında ortak ve sertleştirilmiş mekanizmaların devreye alınması konusunda anlaşmaya varılması ile düştü. - BERLİN