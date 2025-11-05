Alman Hemşireye Müebbet Hapis: 10 Cinayet ve 27 Cinayete Teşebbüs

Almanya'da Aachen Bölge Mahkemesi, Aralık 2023 ile Mayıs 2024 arasında görev yaptığı hastanede gece nöbetinde rahat edebilmek için hastalarını öldüren erkek hemşireyi 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Almanya'nın yakın tarihindeki hemşirelerin faili olduğu seri cinayetlerden birinde daha karar çıktı. Aachen Bölge Mahkemesi, Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Würselen'da hastanede görev yaptığı Aralık 2023-Mayıs 2024 tarihleri arasında gece nöbetinde rahat edebilmek için hastalarını öldüren hemşire hakkındaki davada kararını açıkladı. Mahkeme heyeti, 44 yaşındaki erkek hemşireyi 10 cinayet ve 27 cinayete teşebbüs suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkemeye göre hemşire, palyatif bakım bölümünde tedavi gören hastalarına rızaları olmadan ve gece vardiyasında mümkün olduğunca az işle meşgul olmak amacıyla ağır ağrı kesicilerle birlikte sakinleştirici verdi. Son sözü sorulan 44 yaşındaki hemşire ise suçlamaları reddetti. Ancak zanlının geçmiş yıllarda benzer suçlar işlemiş olabileceğini göz önünde bulunduran Aachen Savcılığının ayrı bir soruşturma yürüttüğü belirtildi.

Mahkemenin müebbet hapis cezası zanlının 15 yıl sonra şartlı tahliyesinin önünü de kapattı.

Almanya'da hemşire cinayetleri

Almanya'nın yakın tarihinde bugüne kadar hemşirelerin zanlı olduğu en önemli cinayetler serisi ise Aşağı Saksonya eyaletinde yaşandı. Eski hemşire Niels Högel, 2002-2005 yılları arasında 100 hastasını öldürmekle suçlandığı davada 2019 yılında 85 cinayetten dolayı müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Mahkeme sürecinde 43 olayda suçunu itiraf eden Högel ise hasta yakınlarından özür dilemişti. Högel'in durumu ağır hastalara ilaçlar enjekte edip sonrasında da kurtarma girişiminde bulunarak arkadaşlarının gözünde kahraman gibi görünmeye çalıştığı ifade edilmişti. Bu sırada hastaların çoğunun hayatını kaybettiği belirtilmişti.

Högel, 2015'te başka bir davada 2 hastayı öldürmekten ömür boyu hapis cezasına çarptırılmıştı. - BERLİN