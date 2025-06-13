Alman Gurbetçi, Kiraya Verdiği Lüks Bürosunun Tahrip Edilmesiyle Şok Oldu

Alman Gurbetçi, Kiraya Verdiği Lüks Bürosunun Tahrip Edilmesiyle Şok Oldu
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Almanya'dan Samsun'a dönen Süleyman Yalçınkaya, kiraya verdiği bürosunun harabeye döndüğünü görünce avukat tutarak hukuki süreç başlattı. Büroda büyük tahribat bulunan Yalçınkaya, hakkını arayacağını açıkladı.

Almanya'dan memleketi Samsun'a gelen Süleyman Yalçınkaya, kiraya verdiği lüks bürosunun harabeye döndüğünü görünce büyük şok yaşadı. Tahrip edilen iş yeri için avukat tutarak hukuk mücadelesi başlatan gurbetçi, bilirkişi incelemesi talep etti.

Almanya'da ikamet eden Süleyman Yalçınkaya, Samsun Adliye Sarayı yanındaki Borkonut Center'da yaklaşık 5 yıl önce satın aldığı büroyu önce bir avukata kiraya verdi. Avukatın taşınmasının ardından iş yeri M.A.K. adlı kişiye kiralandı. Yaklaşık 2,5 yıl sonra Almanya'daki Yalçınkaya'ya ulaşıp taşındığını ve anahtarı bir emlakçıya bıraktığını söyleyen kiracı, olayın ardından ortadan kayboldu.

"İçeride köpek beslemişler, her yer savaş alanı gibiydi"

İzne gelip bürosuna giren Yalçınkaya, karşılaştığı manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Büroda duvarların tahrip edildiğini, balkon camının kırık olduğunu, parkelerin ve kapıların köpek tırmalamalarıyla zarar gördüğünü belirten Yalçınkaya, "İçeride köpek beslemişler. Duvarın rengi değiştirilmiş, kapı yerinden sökülüp kaybolmuş. Avukat tuttum, bilirkişi talep ettim. Hakkımı sonuna kadar arayacağım" dedi.

Hukuki süreç başlatıldı

Yalçınkaya'nın avukatı Batıgün Karaman ise "Müvekkilim ciddi şekilde mağdur edildi. Zararın tespiti ve tazmini için yasal süreci başlattık" açıklamasında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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