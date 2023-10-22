Allah'a ve Atatürk'e hakaret edip bir kadına şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

Allah'a ve Atatürk'e hakaret edip bir kadına şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı

ANKARA - Ankara'nın Etimesgut ilçesinde Allah'a ve Atatürk'e hakaret ettikten sonra sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs gözaltına alındı.

Dün akşam saatlerinde Etimesgut Eryaman'da E.K.A. isimli şahıs, Allah'a ve Atatürk'e hakaret ettikten sonra tanımadığı kadına sokak ortasında şiddet uyguladı. O anlar darp edilen H.T. adlı kadın tarafından görüntülendi. H.T., saldırgan şahıstan şikayetçi oldu. Söz konusu şikayet üzerine Etimesgut İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli şahsı tespit etmek üzere çalışmalara başladı.

Polis, saldırganı gözaltına aldı

5816 SKM "Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama, Kasten Yaralama" ve "Hakaret ve Tehdit" suçlarından hakkında soruşturma başlatılan şüpheli gerekli adli işlemler yapılmak üzere polis merkezine götürüldü. E.K.A.'nın bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi.