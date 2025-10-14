Haberler

Alkolün Etkisiyle Kaza Yapan Sürücü Gözaltına Alındı

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkol alan sürücü, direksiyon başında kontrolü kaybederek önündeki araca çarptı. Sürücü gözaltına alınarak ehliyetine el konuldu ve 9 bin 267 lira para cezası kesildi.

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı alkol aldıktan sonra direksiyon başına geçen sürücü önünde seyreden araca arkadan çarptı. Maddi hasarlı kazada ayakta durmakta bile güçlük çeken alkollü sürücü gözaltına alınırken, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

Kaza, Taşpazar Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Bulvar üzerinden makas istikametine seyreden Mesut Buğra Y. idaresindeki 68 AFN 129 plakalı otomobil, önünde aynı istikamete seyreden Yahya B. yönetimindeki 68 AFR 724 plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada yaralanan olmazken, araçtan aşağıya inen alkollü sürücü ayakta durmakta bile güçlük çekti. Sürücünün alkollü olduğunu gören diğer araç sürücüsü durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen Trafik Şubesi ekipleri Mesut Buğra Y. isimli sürücüye yaptığı alkol testinde 2.78 promil alkollü olduğunu belirledi. Bunun üzerine sürücü olay yerine çağırılan Asayiş Şubesi ekiplerince gözaltına alınırken, hakkında başlatılan adli tahkikat gereği sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürüldü.

Öte yandan, sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konularak alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 lira para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
