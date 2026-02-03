Haberler

Alkollü sürücü önündeki araca çarptı: 6 yaralı

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı üzerinde alkol alarak direksiyon başına geçen sürücü, önündeki otomobile çarptı. Kazada aralarında hamile kadının da bulunduğu toplam 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da yasal sınırın 5 katı üzerinde alkol alıp direksiyon başına geçen sürücü, önünde seyreden otomobile arkadan çarptı. Kazada aralarında hamile kadının da bulunduğu 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.00 sıralarında Hacılar Harmanı Mahallesi otogar yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aşırı alkol aldıktan sonra 26 TP 216 plakalı Mazda marka otomobiliyle trafiğe çıkan Ziya K. (36), otogar yan yoldan makas kavşağı istikametine seyrederken önünde giden Recep T. (40) yönetimindeki 68 AFN 732 plakalı Opel marka otomobile hızla arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan Opel otomobil önce refüje çıktı ardından karşı şeride geçti.

Otomobillerin hurdaya döndüğü kazada sürücüler ve araçlarda bulunan Yağmur N.T. (17), Emre K. (30), hamile olduğu öğrenilen Hülya T. (37) ve P.T. (10) olmak üzere 6 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kaza mahalline gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekipleri ise yolda bir başka kazanın yaşanmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Trafik ekiplerinin alkol metre üflettiği Ziya K. isimli sürücünün yasal sınırın 5 katı olan 2.50 promil alkollü olduğu belirlendi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polisin geniş çaplı inceleme yaptığı kazayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
