Alkolün Etkisiyle Kavga: İki Kişi Tutuklandı

Alkolün Etkisiyle Kavga: İki Kişi Tutuklandı
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Sakarya'da bir otomobil tamirhanesinde çıkan alkol etkisi altındaki tartışma kavgaya dönüştü. G.Z. ve E.Ç. isimli şahıslar, E.C.'yi darp ederek tutuklandı.

SAKARYA'da otomobil tamirhanesinde tartıştıkları E.C.'yi tekme, yumruk ve levyeyle döven G.Z. ve E.Ç., tutuklandı.

Olay, 2 Temmuz günü saat 05.00 sıralarında kent merkezindeki bir sanayi sitesinde meydana geldi. Daha önce bir eğlence mekanında tartışan taraflar, oto tamirhanesinde yeniden karşılaştı. Burada alkolün de etkisiyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada G.Z. ve E.Ç., E.C.'yi yumruk, tekme ve levyeyle darbetti. E.C., şüphelilerin elinden kurtulup polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Yaşananlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.Z. ve E.Ç., çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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