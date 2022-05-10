Alkolün etkisini taktıkları gözlükte yaşadılar

BOLU (İHA) - Bolu'da, alkol simülasyon gözlüğü takarak alkolün etkisini görmek isteyenler, defalarca denemelerine rağmen ayaklarının ucuna konulan topa vuramadı.

Bolu'da, Karayolu Trafik Güvenliği Haftası etkinlikleri çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü Demokrasi Meydanı'nda alkol simülasyon gözlüğü standı açtı. Stantta yer alan 50 promilden 300 promile kadar alkollü kişilerin görüş kabiliyetlerini ölçen gözlüklere vatandaşlara yoğun ilgi gösterdi. Polis ekipleri, alkol simülasyon gözlüğü takan kişilerden boş kaleye gol atmalarını istedi. Gözlüğü takanlar ise defalarca denemelerine rağmen ayaklarının ucuna konulan topa vuramadı.

Alkol simülasyon gözlüklerini çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Bir polis memuru tarafından çocuklara alkolün kötülükleri hakkında yapılan bilgilendirmenin ardından çocuklar gözlükleri denedi. Gözlükleri takan çocuklar önlerindeki topu kaleye atmaya çalışırken başarısız oldu. - BOLU

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa