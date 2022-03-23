Alkolü fazla kaçırınca şömineyi değil, evi yaktı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aşırı alkollü olduğu iddia edilen turist, dubleks evin ikinci katındaki şömineyi yakmak isterken evi yaktı.

Yangın, Atatürk Bulvarı 6'ıncı sokak üzerinde saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evde tek başına yaşadığı öğrenilen ve alkollü olduğu iddia edilen Almanya vatandaşı ismi öğrenilemeyen bir turist, soğuk havada ısınmak için şömineyi yakmak istedi. Şömineyi yakmak isterken ahşap zeminin tutuşması ile yangın meydana geldi. Evden dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 acil çağrı merkezine bildirdi. Adresin tespit edilmesinin ardından, rüzgarlı havada itfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu yangın güçlükle kontrol altına alındı. yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken evde maddi hasar oluştu..

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor