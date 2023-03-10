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"Alkollüyüm ama o kadar değil" dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

3. Sayfa Haberleri

'Alkollüyüm ama o kadar değil' dedi, 2,53 promil alkollü çıktı

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, konuşmakta bile güçlük çeken sürücü, "Alkollüyüm ama o kadar değil" dedi, 2,53 promil alkollü çıktı.

Aksaray'da polisin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, konuşmakta bile güçlük çeken sürücü, "Alkollüyüm ama o kadar değil" dedi, 2,53 promil alkollü çıktı.

Olay Ereğli Kapı Mahallesi, Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye atan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekibi durumundan şüphelendiği 68 EC 844 plakalı hafif ticari araç sürücüsüne "Dur" ihtarında bulundu. Polisin ihtarı üzerine durmayan sürücü gaza basıp kaçmak istedi. Aracın durmaması üzerine polis ekipleri aracı takibe alarak haber merkezine aracın plakasını bildirip takibe devam etti. Kurtuluş Kavşağı'ndan Laleli Mahallesi istikametine dönüş yapan sürücü kısa süren kovalamaca sonucu Kurtuluş Mahallesi Laleli Caddesi üzerinde alındı. Araçtan inmeyen ve konuşmakta bile güçlük çeken sürücü İsa G.'nin (56) alkollü olduğu her halinden belli olurken, trafik polisleri sürücüye alkolmetre uzattı. Uzun süre alkolmetreye üflemeyen sürücü İsa G. yaklaşık 40 dakika süren zorlu mücadelenin sonunda alkolmetreye üflemeyi başardı. Gazetecilerin "Neden alkollü araç kullanıyorsunuz?" sorusuna "Ben kullanmıyorum, direksiyona ben geçtim, arkadaş diğer tarafa geçti. Beraber içki içtik. Ben alkollüyüm, kullanıyorum ama o kadar değilim" diye güçlükle cevap veren sürücü İsa G. yapılan alkol testinde 2,53 promil alkollü çıktı. Adli tahkikat için sürücü İsa G. Asayiş Şubesi ekiplerince hastaneye götürülürken, araç bağlanarak otoparka çektirildi. Ehliyetine 6 ay süreyle el konulan sürücüye alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 TL para cezası kesildi. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Aksaray Tragger Ereğli 3. Sayfa Haberler

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