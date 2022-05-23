Alkollüyken 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheliye re'sen soruşturma - Haberler

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca alkol tüketilirken 'Allah konuşuyor' diyerek dini değerlerle alay eden şüpheli hakkında re'sen soruşturma başlatıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından diğer öğrencilerle birlikte alkol aldığı sırada 'Allah konuşuyor' şeklinde mikrofona konuşarak İslami değerlerle alay eden ve Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi olduğu iddia edilen Enes Gözüküçük hakkında 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan re'sen soruşturma başlatıldı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa