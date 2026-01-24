Haberler

Kavga sonrası drift yaptı, 2 kişiye çarptı: 159 bin 716 TL ceza, araç trafikten men

Kavga sonrası drift yaptı, 2 kişiye çarptı: 159 bin 716 TL ceza, araç trafikten men
Osmaniye'de kavgadan sonra drift atarak 2 kişiye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye toplamda 159 bin 716 TL trafik cezası uygulandı. Araç ise trafikten men edildi.

Osmaniye'de kavga sonrası otomobiliyle drift atarken 2 kişiye çarpan alkollü ve ehliyetsiz sürücüye toplam 159 bin 716 TL cezai işlem uygulandı. Araç trafikten men edildi.

Osmaniye'de Kuzey Çevre Yolu Yeşilyurt TOKİ mevkiinde yaşanan kavga sonrası drift atarak trafiği tehlikeye düşüren, vatandaşlara çarptıktan sonra olay yerinden kaçan bir aracın görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan inceleme sonucunda, olayı gerçekleştiren araç ve sürücüsü S.T. tespit edildi. Yapılan kontrollerde sürücünün; sürücü belgesiz araç kullandığı, drift attığı, aracı ters yönde sürdüğü ve makas attığı, "dur" ikazına uymadığı, muayenesiz ve sigortasız araç kullandığı, alkollü olduğu ve trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu belirlendi.

Sürücüye söz konusu ihlallerden toplam 159 bin 716 TL idari para cezası uygulanırken, bahse konu araç trafikten men edildi. - OSMANİYE

