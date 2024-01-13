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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü uygulamada noktasından kaçtı: Pompalı tüfekle bir kişiyi yaraladığı ortaya çıktı

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Kocaeli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü idaresindeki otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın, otomobilde ele geçirilen pompalı tüfekle 1 kişiyi yaraladığı ortaya çıktı.

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü uygulamada noktasından kaçtı : Pompalı tüfekle bir kişiyi yaraladığı ortaya çıktı

KOCAELİ - Kocaeli'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü ve ehliyetsiz sürücü idaresindeki otomobil kovalamaca sonucu yakalandı. Şahsın, otomobilde ele geçirilen pompalı tüfekle 1 kişiyi yaraladığı ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Körfez İlçesi Yeniyalı Mahallesi Körfez Ticaret Odası mevkiinde uygulama yapan Motosikletli Polis Timler Amirliği (Yunus) ekipleri, içinde pompalı tüfek fark ettiği 37 ACD 112 plakalı Tofaş marka otomobili durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarına uymayan otomobil kaçmaya başladı. Bir süre devam eden kovalamaca polis ekiplerinin müdahalesiyle Kaplan Sokak'ta son buldu. Otomobil toprak alana girerek durdurulurken, sürücü A.B. polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.

Yapılan kontrollerde sürücü A.B.'nin 0.70 promil alkollü olduğu ayrıca ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Polis aracına bindirilen A.B., emniyete götürüldü.

Pompalı tüfekle 1 kişiyi vurmuş

Öte yandan, A.B.'nin otomobilde ele geçirilen pompalı tüfekle Gölcük ilçesinde bir kişiyi yaraladığı ve kolluk kuvvetleri tarafından arandığı ortaya çıktı. Yaralama olayı sonrası A.B'nin Gölcük'ten otomobille Körfez ilçesinde geldiği bildirildi. Otomobilde yapılan aramada çok sayıda pompalı tüfek fişeği de bulundu.

Polis, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kocaeli Güvenlik Trafik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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