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Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

3. Sayfa Haberleri

Alkollü ve ehliyetsiz sürücü kovalamaca sonucu yakalandı

Adıyaman'da polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan alkollü bir sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Adıyaman'da polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan alkollü bir sürücü, kovalamaca sonucu yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi eski valilik binası civarında devriye görevi yapan polis ekipleri durumundan şüphelendikleri bir aracı durdurmak istedi. Polisin dur ikazlarına uymayarak kaçan araç ile polis ekipleri arasında kovalamaca yaşandı. Yeni Mahalle, Cumhuriyet Mahallesi, Karapınar Mahallesi ve Yenisanayi Mahallerinin ara sokaklarına girerek izini kaybettirmek isteyen araç, Sümer Park yakınlarında önü kesilerek durduruldu. Araç ile kaçamayacağını anlayan şahıs bu defa aracından inerek kaçmaya çalıştı. Alkollü ve ehliyetsiz olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinden daha fazla kaçamayarak yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmaktan, dur ikazlarına uymamaktan şahıs hakkında idari para cezası da uygulandı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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