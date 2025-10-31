Haberler

Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü Kovalamaca Sonrası Yakalandı

Nevşehir'de, trafik polisinin dur ihtarına uymayarak kaçan alkollü ve ehliyetsiz sürücü, uzun kovalamaca sonucunda yakalandı. Sürücüye 62 bin lira ceza kesildi.

Nevşehir'de polisin uygulama noktasından kaçan sürücü uzun kovalamaca sonucu çıkmaz sokağa girince yakalandı. Ehliyetsiz ve alkollü olan sürücünün yakını ve aracın sahibi polislere "Savcı abimi arayım mı?" diyerek işlem yapılmamasını istedi.

Güzel Yurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde uygulama yapan trafik polisi ekiplerinin dur ihtarına uymayan 06 BUK 690 plakalı hafif ticari araç sürücüsü Bahattin D. uygulama noktasından kaçtı. Ekiplerin takip ettiği sürücü bir süre ters yoldan ilerleyerek kaçmaya devam etti. Kırmızı ışıklarda da durmayan sürücü çıkmaz sokağa girince yakalandı. Sürücünün yapılan alkol testinde 218 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücünün de ehliyetinin olmadığı anlaşıldı. Olay yerine gelen aracın sahibi de polis ekiplerine "Benim bir saygısızlığım olamaz. Cumhuriyet Başsavcımı arayım mı?, size bir saygısızlığım olamaz, ben savcı beyi de arayabilirim. Ben kötü bir insan değilim. Ben karakol binaları yapıyorum" savunmasında bulundu.

Ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan sürücü ceza tutanaklarını da imzalamadı. Sürücüye çeşitli maddelerden yaklaşık 62 bin lira idari para cezası uygulandıktan, ekipler tarafından sonra göz altına alınarak karakola götürüldü. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa


Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
