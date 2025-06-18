Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü, Kaza Sonrası Babasına Suç Attı

Alkollü ve Ehliyetsiz Sürücü, Kaza Sonrası Babasına Suç Attı
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Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü S.T., trafik kazası sonrası suçu babasına atmaya çalıştı. Ancak babasının açıklamalarıyla gerçeğin ortaya çıkması sonrası S.T.'ye toplam 46 bin 621 TL para cezası kesildi.

Nevşehir'de alkollü ve ehliyetsiz sürücü trafik kazası yaptıktan sonra suçu babasına atmaya çalıştı. Ancak gerçek, olay yerine gelen babanın açıklamalarıyla ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre kaza, 15 Temmuz Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde meydana geldi. 50 DT 650 plakalı aracı kullanan S.T. isimli sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralanırken yanında bulunan eşi de kazadan etkilendi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak çift, sağlık ekiplerinin tedavi teklifini reddetti. Sağlık ekiplerinin tedaviyi reddettiğine dair tutanağa imza atmasını istedikleri S.T., "Ben ilkokul mezunuyum, imza atamam" şeklinde yanıt verdi.

S.T. ilk ifadesinde aracı babasının kullandığını iddia etti. Bunun üzerine olay yerine çağrılan baba, dakikalar sonra gelerek aracın büyük oğluna ait olduğunu ve kazayı S.T.'nin yaptığını doğruladı. Gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte S.T.'nin 1.75 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin de bulunmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanan S.T.'ye ve aracı kullandıran araç sahibine toplam 46 bin 621 TL para cezası uyguladı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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