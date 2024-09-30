Alkollü ve Ehliyetsiz Motosiklet Sürücüsüne 53 Bin TL Ceza

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde meydana gelen tek taraflı motosiklet kazasında yaralanan sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 53 bin TL cezai işlem uygulandı.

Kaza, Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selinus Sahili istikametinden çarşı merkezine seyir halinde olan Veli A. idaresindeki 07 UR 489 plakalı motosiklet, sürücüsünün hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada, motosiklet sürücüsü Veli A. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ehliyetsiz ve alkollü olduğu ortaya çıktı

Polis ekipleri tarafından olay yerinde yapılan incelemede motosiklet sürücüsü Veli A.'nın ehliyetsiz olduğu tespit edildi. Gazipaşa Devlet Hastanesinde alkol testi yapılan sürücünün 2.02 promil alkollü olduğu belirlendi. Polis ekipleri, yaralı sürücüye, alkollü ve ehliyetsiz araç kullanmaktan 53 bin TL cezai işlem uyguladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA