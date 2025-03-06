Alkollü ve Ehliyetsiz Kadın Sürücü Park Halindeki Kamyonete Çarptı: 5 Yaralı

Tekirdağ Çorlu'da alkollü ve ehliyetsiz direksiyon başına geçen kadın sürücü, park halindeki kamyonete çarptı. Kazada 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza, Şeyh Sinan Mahallesi Güney Caddesi üzerinde meydana geldi. Çobançeşme kavşağı istikametine seyreden G.K. idaresindeki 59 ALC 165 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki kamyonete arkadan çarptı. Kaza sonrası sürücü G.K. ve araçta bulunan 1'i çocuk 4 yolcu hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekiplerince yapılan kontrollerde, G.K.'nin sürücü belgesinin olmadığı ve 1.22 promil alkollü olduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili tahkikat sürüyor. - TEKİRDAĞ