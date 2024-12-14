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Alkollü Tır Sürücüsü İnegöl'de 9 Araca Çarptı

Alkollü Tır Sürücüsü İnegöl'de 9 Araca Çarptı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü tır sürücüsü, kontrolünü kaybederek park halindeki 9 araca çarptı. Sürücüye alkol testi yapılarak ceza kesildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde alkollü tır sürücüsü, sokaktaki 9 araca çarptı.

Kaza, saat 04.00 Mesudiye Mahallesi Derya sokakta meydana geldi. Sokakta seyreden sürücü Cevdet K. yönetimindeki 32 AEC 174 plakalı tır, sürücüsünün kontrolünden çıkarak sokakta park halindeki 9 araca çarptı. Sesleri duyup dışarı çıkan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen Emniyet Müdürlüğü trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücüye alkol testi yaptılar. 1. 79 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL cezai işlem uygulandı. Sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu. Sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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