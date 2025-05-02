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Alkollü Tır Şoförü Ters Yönden Şehir Trafigini Karıştırdı

Alkollü Tır Şoförü Ters Yönden Şehir Trafigini Karıştırdı
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Balıkesir'de alkollü olduğu iddia edilen bir tır şoförü, ters yönden giderek şehir merkezinde trafiği birbirine kattı. Polis ekipleri tarafından durdurulan sürücüye ceza kesildi, şans eseri yaralanan olmadı.

Ters yönden giden alkollü tır şoförü trafiği birbirine kattı

BALIKESİR - Balıkesir'de alkollü olduğu iddia edilen tır şoförü, ters yönden giderek şehir merkezi birbirine kattı. Vatandaşların şikayeti sonrası polis ekipleri tarafından durdurulan tır şoförüne ceza kesildi.

Balıkesir'de gece 1: 30 sularında yaşanan olay pes dedirtti. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'nden Avlu Yaşam alanı dönel kavşağına kadar yaklaşık 5 kilometre boyunca ters yönden giden tır şoförü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Şehir trafiğini birbirine katan sürücüyü vatandaşların şikayeti sonrası polis ekipleri durdurdu. Yol boyunca kaldırımlara ve etrafa çarptığı tespit edilen sürücünün aşırı alkollü olduğu anlaşıldı ve hakkında cezai işlem yapıldı. Yaşanan trajik olayda şans eseri kimse yara almadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN TÜLEK - 3.Sayfa
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