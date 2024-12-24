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Alkollü Sürücüyle Polislerin Mücadelesi: Araçtan İnmedi, Ecel Teri Döktürdü

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Aksaray'da, alkollü bir sürücü kendini aracına kilitleyerek polislerle gergin anlar yaşattı. Olay yerine gelen genç, polis memurlarına hakaret edip, fotoğraf çekmeye çalıştı. Polis ekiplerinin yoğun çabası sonucunda sürücü, avukatı tarafından ikna edilerek aracından indirildi ve gözaltına alındı.

Kendini araca kilitleyen alkollü sürücüyle polisin imtihanı ecel teri döktürdü

Polise "Dünkü çocuk musun?" diyen alkollü sürücü kendini araca kilitleyip polislerin videosunu çekti

AKSARAY - Aksaray'da aracın çarpıp kaçtığı hafif yaralı arkadaşının yanına alkollü olarak kullandığı araçla gelen genç sürücü, olay üstüne olay çıkartarak polise ecel teri döktürdü. Polis memuruna "Dünkü çocuk musun?" deyip azarlayan alkollü sürücü daha sonra kendini araca kilitleyerek polislerin videosunu çekti.

Olay, gece yarısı Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, F.Y. isimli arkadaşına bir aracın çarpıp kaçtığı haberini alan M.C.U. isimli genç, alkollü olmasına rağmen 68 EU 034 plakalı hafif ticari araca binerek olay yerine geldi. Burada arkadaşına destek olmak isteyen M.C.U. elindeki telefonla polis memurlarının fotoğraflarını çekmeye çalıştı. O an polis memurları buna engel olmak isterken, ayakta durmakta bile güçlük çeken M.C.U.'nun telefonu çektiği fotoğrafları silinmek üzere elinden alındı. Ardından polis ekiplerinin elindeki telefonunu çekip alan alkollü şahıs polis memurunu, "Niye çekeyim ya abi, sen dünkü çocuk musun?" diye azarladı.

Polis memurlarına güçlük çıkaran alkollü şahıs arkadaşına destek olmak için geldiği olay yerinde görevini yapan polis memurlarına adeta ecel teri döktürdü. Polisin alkollü şahısla imtihanına, şahsın kendini araca kilitleyerek cep telefonu kamerasıyla polis memurlarını çekmesi damga vurdu. Polisin uzun uğraşlarına rağmen aracın kapısını açmayan alkollü sürücünün araçla kaçabileceği ihtimali üzerine muhtemel bir kazaya engel olmak için polis araçlarıyla hafif ticari aracın ön ve arkası kapatılarak kaçış ihtimali engellendi.

1 saat boyunca polisin ikna etmeye çalıştığı alkollü sürücü araçtan inmeyince ekipler şahsın yakınlarına ulaşarak olay yerine gelmesini sağladı. Bir süre sonra olay yerine gelen şahsın yakınları da genci ikna edemezken, son olarak olay yerine gelen avukatı şahsı ikna ederek araçtan indirdi. İfadesi alınmak üzere gözaltına alınan şahıs polis aracına bindirildi. Şahsın araçtan inmesiyle rahat bir nefes alan polis ekipleri bu kez de şahsı alkolmetreye üflemeye ikna etme çabasına başladı. Alkolmetreye üflemeyi reddeden şahıs ikna olmayınca polis ekiplerince ret çıktısı alındı. Polis aracıyla önce Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine götürülerek sağlık kontrolünden geçirilen alkollü sürücü daha sonra ifadesi alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Sürücünün ehliyetine 2 yıl süreyle el konulurken alkollü araç kullanmaktan ceza kesildi.

Alkollü Sürücüyle Polislerin Mücadelesi: Araçtan İnmedi, Ecel Teri Döktürdü
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YASİN CAN - 3.Sayfa
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