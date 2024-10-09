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Alkollü Sürücüye Verilen Ceza Azaltıldı, Aile Şoke Oldu

Alkollü Sürücüye Verilen Ceza Azaltıldı, Aile Şoke Oldu
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Antalya'da alkollü sürücünün çarptığı Tarık Deniz'in ailesi, mahkemenin verdiği 6 yıl 8 ay hapis cezasının üst mahkeme tarafından 4 yıl 0 ay olarak düşürülmesine itiraz etti. Aile, olayın bir kaza değil cinayet olduğunu savunarak adalet talep ediyor.

Antalya'da çarptığı yayanın hayatını kaybetmesine neden olan sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası verilmesine itiraz eden aile, üst mahkemenin kararı ile şoke oldu. Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesinde görülen duruşmada cezası 4 yıla düşürülen sürücü tahliye edildi.

Geçtiğimiz yıl 10 Haziran tarihinde Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde meydana gelen olayda, gece saat 03.00 sıralarında otomobilinden inerek yolun karşısına geçmek isteyen Tarık Deniz, B. S.'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetmişti. Kazanın ardından olay yerinden yerinden kaçan B. S., 3 gün sonra karakola giderek teslim oldu ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan itiraz üzerine tutuklanan B. S. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açıldı. Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen davada, alkollü araç kullandığı belirlenen sanık B. S'yi, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Mahkeme sanığı tahliye etti

Tarık Deniz'in ailesinin sanığın aldığı cezayı az bularak yaptığı itirazı üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 11. Ceza Dairesinde bugün görülen davada sanık B. S. (31), kazada hayatını kaybeden Tarık Deniz'in (35) babası Cuma Deniz, annesi Cennet Deniz ve taraf avukatları salonunda hazır bulundu. Kaza sırasında alkollü olmadığını savunan B. S.'nin mahkemede, "Bir ses geldi, çok korktum. Aklımın kontrolünü kaybettim. Panikle olay yerinden kaçtım" dediği öğrenildi. Mahkeme heyeti, sanığı "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan tali kusurlu olduğu gerekçesiyle önce 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardından ceza bilinçli taksir artırımı yapılarak 4 yıla yükseltildi. Sanığın hapiste geçirdiği süreyi göz önüne alan mahkeme, sanık B. S.'nin tahliyesine karar verdi.

Üst mahkeme verilen cezayı düşürdü

Duruşma sonrası gazetecilere konuşan Tarık Deniz'in babası Cuma Deniz, Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan sanığa verilen 6 yıl 8 ay hapis cezası kararına itiraz ettiklerini ancak üst mahkemenin ise verilen cezayı düşürdüğünü belirterek, "Sanık aşırı derecede alkollü bir şekilde kullandığı otomobiliyle yüksek hızla oğluma çarparak ölümüne sebebiyet veriyor. Mahkemede içki içtiğine dair adisyon fişi sunduk. Bin 800 lira hesap ödediğini sunduk. Şahıs alkollü, olay yerini terk etmiş, oğlumun ölümüne sebep olmuş, hızlı araç kullanmış ve oğlumu 32,5 metre savurmuş. Görgü tanığı var. Adisyon fişi var. Şahıs kazadan 3 gün sonra teslim olarak alkollü olmadığını ispat etmeye çalışıyor" dedi.

"7 yıllık ceza 4 yıla düştü "

Sanığın kazanın meydana geldiği yolda hız sınırına uymuş olsa oğlunun ölmeyeceğini söyleyen baba Cuma Deniz, "Hız sınırının 30-40 kilometre, sanık bu hızla oğluma çarpmış olsaydı, oğlum ölmeyecekti, ancak 120 kilometre hızla aracın çarpması nedeniyle oğlum 32,5 metre savrularak elektrik direğine çarparak kaza yerinde hayatını kaybediyor. Şahıs aracını, kimliğini her şeyini araçta bırakarak olay yerinden kaçıyor. 3 gün sonra alkol etkisi geçtikten sonra gidip teslim oluyor. Verilen 6 yıl 8 aylık cezayı az bulduğumuz için itiraz ettik. Mahkemede sayın savcımız sanığın suçlu olduğunu, bilinçli taksirle adam öldürdüğünü söyledi ancak sanık mahkeme tarafından serbest bıraktı. Evladı öldürülmüş bir babayım. 7 yıllık ceza bir de 4 yıla düştü" ifadelerini kullandı.

Anne gözyaşlarını tutamadı

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Cennet Deniz ise oğlunun bir kazaya değil, cinayete kurban gittiğini söyleyerek, "Benim bütün ümidimi kırdılar. Hem alkollü hem de hızlı araç kullan, oğluma çarp, sonra kaçıp 3 gün sonra gel teslim ol. Benim çocuğum toprakta çürüdü, o da hapiste çürüsün. Cinayet bu, kaza değil" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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