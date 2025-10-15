Haberler

Alkollü Sürücüye Kovalamaca Sonrası Ceza

Alkollü Sürücüye Kovalamaca Sonrası Ceza
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü, kovalamaca sonrası yakalandı ve 13 bin 602 TL ceza kesildi. Sürücüye, alkollü araç kullanma ve trafiği tehlikeye sokma suçlarından işlemler yapıldı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan alkollü sürücü kovalamaca sonucu yakalanırken, sürücüye 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak ehliyetine 6 ay el konuldu. Sürücünün babası da aracın lastiklerini patlak görünce oğluna sert tepki gösterdi.

Edinilen bilgiye göre, Esenyurt Mahallesi'nde meydana gelen olayda, otomobiyle seyir halindeki M.C., polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymadı. Ekipler ile M.C. arasında kovalamaca yaşandı. Ekiplerin ısrarlı ikazlarına uymayan M.C.'nin trafikte tehlikeli şekilde ilerlemeye devam etmesi üzerine ekipler tarafından M.C.'nin sürücüsü olduğu 38 AJH 259 plakalı otomobilin tekerleklerine ateş açılarak, M.C. yakalandı. Yapılan kontrollerde M.C.'nin 0.80 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.C.'nin babası da olay yerine gelip, lastiklerin patlak olduğunu görünce oğluna "Lastik yerine keşke kafana sıksalardı" diyerek tepki gösterdi.

Öte yandan, M.C.'ye 'dur ihtarına uymama', 'tehlikeli şerit değiştirme' ve 'alkollü araç kullanma' suçlarından toplamda 13 bin 602 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine de 6 ay süreyle el konuldu. Ayrıca M.C. hakkında 'trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan adli işlem başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Şu an Çin ile ticaret savaşındayız

Trump'tan piyasaları allak bullak edecek çıkış: Şu anda savaştayız
Pakistan, Afganistan'ın en kritik binasını vurdu

Komşu ülkenin en kritik binasını bu hale getirdiler
Almanya'dan Türkiye'ye Eurofighter satışına yeşil ışık

Türkiye'nin uzun zamandır beklediği uçaklara yeşil ışık
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
840 liralık kuponuyla altılıyı tek başına bildi! Kazandığı ikramiye inanılmaz

840 liralık altılı kuponuyla kazandığı ikramiye inanılmaz
'Dünyanın sonunu getirecek böcek' İstanbul'da görüldü

"Dünyanın sonunu getirecek böcek" İstanbul'da görüldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.