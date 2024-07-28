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Alkollü sürücüye drift cezası

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde alkollü bir sürücüye drift attığı için 40 bin TL ceza yazıldı. Sürücünün ehliyetine 8 ay el konuldu ve aracı 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde drift atan alkollü sürücüye 40 bin TL ceza yazıldı. Ehliyetine 8 ay el konulan sürücünün aracı, 2 süreyle trafikten men edildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Pazarcı Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye görevini icra eden polis ekiplerince drift atarken görülen 27 ADK 659 plakalı otomobil, aynı cadde üzerinde polis tarafından durduruldu. Otomobilin sürücüsü Oğuzhan D.'ye yapılan alkol testinde sürücünün 1.31 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek ve alkollü araç kullanmaktan 40 bin TL cezai işlem uygulandı. Ehliyetine 8 ay el konan sürücünün aracı, 2 ay süreyle trafikten men edildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Gazipaşa Antalya trafik Ceza Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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