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Alkollü Sürücüye Dev Cezası: 99 Bin 521 TL!

Alkollü Sürücüye Dev Cezası: 99 Bin 521 TL!
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Balıkesir'in Gönen ilçesinde polis denetiminden kaçmaya çalışan alkollü sürücü K.Ş., 99 bin 521 TL para cezasına çarptırıldı. Olay, çevredeki güvenlik kameralarına da yansıdı.

Balıkesir'in Gönen ilçesinde, polis ekiplerinin denetiminden kaçmaya çalışan 24 yaşındaki sürücü K.Ş., alkollü çıkmasının ardından 99 bin 521 Türk Lirası para cezasına çarptırıldı.

Olay, 4 Şubat 2025 tarihinde gece saatlerinde Kurtuluş Mahallesi Kızılay Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eski sanayi bölgesinde denetim yapan polis ekipleri, bir aracın kontrol noktasından kaçmaya çalıştığını fark etti. Hemen harekete geçen ekipler, kısa sürede aracı durdurarak sürücü K.Ş.'yi yakaladı. Yapılan alkol kontrolü sonucunda sürücünün alkollü olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, sürücüye 99 bin 521 TL para cezası kesti.

Polisten kaçma anları çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına da yansırken, olayla ilgili gerekli adli ve idari işlemler başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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