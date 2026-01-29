Haberler

Yasal sınırın 6 katı alkollü çıkan sürücüye 44 bin 955 TL ceza yazılıp, ehliyetine 2 yıl 6 ay el konuldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde, kaza sonrası alkolmetreyi üflemeyen sürücünün kan testinde 300 promil alkol tespit edildi. Sürücü, toplam 44 bin 955 TL para cezası ve 2 yıl 6 ay süreyle ehliyetsiz kaldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaptığı kaza sonrası alkolmetreyi üflemeyen sürücünün hastanede yapılan kan testinde 300 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye toplam 44 bin 955 TL para cezası uygulanırken, ehliyetine 2 yıl 6 ay sürüyle el konuldu.

Kaza, Alanya-Manavgat D-400 kara yolu Ulualan mevkii yan yolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alanya'dan Manavgat istikametine seyir halindeki Ertan K.'nın kullandığı 07 LAF 18 plakalı otomobil, Hurdacılar Sitesi olarak bilinen 2058. Sokak kavşağını geçtikten sonra refüje çarparak askıda kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Ertan K., vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarıldı.

Ehliyetine 2.5 yıl el konuldu

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü, olay yerine gelen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin ısrarına rağmen alkolmetreyi üflemedi. Ambulansla hastaneye kaldırılan sürücünün kan testinde 300 promil alkollü olduğu belirlendi. Otomobil sürücüsüne alkolmetreyi üflememekten 33 bin 326 TL, alkollü araç kullanmaktan 11 bin 629 TL olmak üzere toplam 44 bin 955 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine de 2 yıl 6 ay süreyle el konuldu.

Yasalara göre hususi otomobil sürücüleri için yasal alkol sınırı 0.50 promil iken, diğer araçları kullanan sürücüler için ise 0.20 promil olarak belirlendi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
