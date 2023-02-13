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Alkollü sürücünün park halindeki araca çarptığı an kamerada

3. Sayfa Haberleri

Alkollü sürücünün park halindeki araca çarptığı an kamerada

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde park halindeki hafif ticari araca çarpan otomobilin sürücüsü alkollü çıktı.

Kaza, dün gece Nusratiye Mahallesi Mavili Bahçe 3. Sokak'ta meydana geldi. R.Ç.A. idaresindeki otomobil, park halindeki hafif ticari araca çarptı. Kameralara da yansıyan kazada yaralanan olmazken, otomobil hasar gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen trafik ekipleri, yaptıkları kontrolde sürücü R.Ç.A.'nın 1.74 promil alkollü olduğunu tespit etti. Yasal sınırın üzerinde alkollü olduğu gerekçesiyle ehliyetine 6 ay el konulan R.Ç.A.'ya ayrıca alkollü araç kullanmaktan 4 bin 64 lira para cezası kesildi. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Tekirdağ Çorlu 3. Sayfa Haberler

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