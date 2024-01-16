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Alkollü sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

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Antalya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 haftalık hamile kadın ile birlikte karnındaki bebeği de hayatını kaybetti.

Antalya'da alkollü sürücünün kullandığı otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada 2 kişinin ardından, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 37 haftalık hamile kadın ile birlikte karnındaki bebeği de hayatını kaybetti.

Kaza, önceki gün akşam saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesi Hamza Taş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, şehir merkezine doğru seyir eden Umut A. (23) kontrolündeki 07 VP 595 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak takla attı. Otomobil şarampole uçarak yan durdu. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, araçtaki Ali Erdemir (24) ve Fatıma Zehra Özdil'in (21) hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan sürücü Umut A. ve eşi Keziban Nur Acer (20) ise hastanede tedavi altına alındı. Cenazeler olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Eşi ve bebeği de hayata tutunamadı

Umut A.'nın yapılan kontrolde 0,94 promil alkollü olduğu belirlendi. Sürücünün daha önce alkollü araç kullanmaktan ehliyetine süresiz el konulduğu öğrenildi. Kazada ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücünün eşi ve 37 haftalık hamile Keziban Nur Acer de hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Genç kadının önce bebeğinin sonra ise kendisinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Sürücünün tedavisinin ise devam ettiği belirtildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Antalya Umut Ölüm Kaza 3.Sayfa Güncel Haberler

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