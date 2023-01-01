Üye Girişi
Haberi Paylaş

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu

3. Sayfa Haberleri

Alkollü sürücünün kullandığı otomobil sulama kanalına uçtu

Kocaeli'de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attıktan sonra sulama kanalına uçtu.

Kocaeli'de alkollü sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil takla attıktan sonra sulama kanalına uçtu. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çayırova istikametine seyir halinde olan B.Y. idaresindeki 41 YY 274 plakalı Opel marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde refüje çarptı. Çapmanın şiddetiyle takla atan otomobil su kanalına uçtu. Yaralı sürücü B.Y. kendi imkanlarıyla otomobilden çıktıktan sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Polis ekiplerinin de yardımıyla ambulansa taşınan yaralı sürücü Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Yapılan incelmede sürücünün alkolü olduğu tespit edilirken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Çayırova Kocaeli Opel 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title