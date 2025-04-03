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Alkollü Sürücünün Kontrolünü Kaybettiği Araç Şarampole Yuvarlandı

Alkollü Sürücünün Kontrolünü Kaybettiği Araç Şarampole Yuvarlandı
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Aksaray'da yasal sınırın 4 katı alkollü olduğu tespit edilen sürücünün kontrolünü kaybederek şarampole yuvarlandığı kaza sonucu yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da yasal sınırın 4 katı alkollü sürücünün kontrolünü kaybettiği otomobil şarampole yuvarlandı. Yaralı sürücü hastanede tedaviye alındı.

Kaza, gece yarısı Aksaray-Ankara kara yolunun 8. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara yönüne seyreden B.K. (32) idaresindeki 51 ACJ 477 plakalı otomobil, Topakkaya beldesi yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Çevredeki sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hurdaya dönen araçtan yaralı çıkarılan sürücü, ilk müdahale sonrası ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Hastanede yapılan sağlık kontrolünde sürücünün 1.90 promil alkollü olduğu tespit edilirken, jandarma ekipleri sürücü hakkında adli ve idari işlem başlattı. - AKSARAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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