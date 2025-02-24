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Alkollü Sürücünün Kazası: Ehliyeti Yeniden Almıştı

Alkollü Sürücünün Kazası: Ehliyeti Yeniden Almıştı
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Eskişehir'de alkollü araç kullanmaktan ehliyeti el konulan 23 yaşındaki sürücü, ehliyetini yeniden aldıktan sonra geçirdiği kaza sonucu ağır yaralandı. Kazada diğer araç sürücüsü ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Eskişehir'de alkollü araç kullanmaktan el konulan ehliyetini yeniden alan Tofaş marka aracın 23 yaşındaki ve alkollü olduğu iddia edilen sürücüsü, yaptığı kazada ağır yaralandı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Erenköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çeşmeyolu Sokak üzerinde H.B. (40) idaresindeki 26 ADA 916 plakalı kamyonete, Yavuzer Sokak'ta ilerleyen G.Ş. (23) idaresindeki 06 DPU 368 plakalı Tofaş marka otomobil, yandan çarptı. Çarpışma sonrasında kamyonet savrularak iki sokak kesişimindeki binanın duvarına çarptı. Kamyonetin kasasına çarpan otomobilin ise ön kısmı tamamen dağılırken, hurdaya dönen araçta sürücü G.Ş. sıkıştı.

Tofaş sürücüsünün durumu ağır

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sıkıştığı yerden çıkarılan otomobil sürücüsü ilk müdahalesinin ardından G.Ş., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. G.Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, sürücünün alkollü olduğu iddia edildi. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan kamyonet sürücüsü, işlemleri için Kurtuluş Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Alkolden kaptırdığı ehliyetini yeni almış

Öte yandan Tofaş marka aracın sürücüsünün, alkollü araç kullandığı için ehliyetini daha önce el konulduğu öğrenildi. Ehliyetini yeniden alan ve kazada ağır yaralanan G.Ş.'nin tedavisi devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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