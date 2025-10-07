Haberler

Alkollü Sürücünün Kazası: Aydınlatma Direğine Çarptı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adıyaman'da alkollü olduğu belirtilen bir sürücünün kullandığı otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Adıyaman'da alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğini devirerek refüje çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ali A. idaresindeki 44 AGD 447 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yunus Emre Mahallesi Hastane Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ali A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bahçeli: İsrail'in durdurulması masa başında olmuyorsa silahla olması gerekmektedir

Bu ifadeyi ilk kez kullandı! Bahçeli'den İsrail'e "savaş" resti
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'İhanet' paylaşımı bomba: Berdan Mardini, 15 yaş küçük eşinden boşanıyor

"İhanet" paylaşımı bomba! 15 yaş küçük eşinden boşanıyor
Metroda mide bulandıran anlar: Genç kadını taciz etti

Bulun bu sapığı! Metroda mide bulandıran anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.