Alkollü Sürücünün Kazası: Aydınlatma Direğine Çarptı

Adıyaman'da alkollü olduğu öğrenilen sürücünün kullandığı otomobil aydınlatma direğini devirerek refüje çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Ali A. idaresindeki 44 AGD 447 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Yunus Emre Mahallesi Hastane Kavşağı'nda aydınlatma direğine çarparak refüje çıktı. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Ali A. yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Ali A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken sürücünün alkollü olduğu iddia edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN