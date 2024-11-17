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Alkollü Sürücünün Kaza Anı Güvenlik Kamerasında

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Nevşehir'de alkollü sürücünün 4 araca çarparak durduğu kaza anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Kaza sonucunda sürücü yaralanırken, alkollü sürücüye para cezası ve ehliyetine el kondu.

Alkollü sürücü 4 araca çarparak durabildi: O anlar kamerada

NEVŞEHİR - Nevşehir'de alkollü sürücünün 4 araca çarparak durabildiği kazada, ortalık savaş alanına döndü. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Kaza, 15 Temmuz Mahallesi Vefa Küçük Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre C.E.E kullandığı 34 RS 3898 plakalı otomobil ile süratle seyrederken, önce park halindeki 50 ACG 044, 38 AFJ 02 ve 38 AKM 611 plakalı otomobillere çaptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, daha sonra karşı şeritten gelen 50 ADC 412 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü C.E.E. tedavi altına alınırken, sürücünün aday sürücü olduğu ve 2,03 promil alkollü olduğu belirlendi.

Alkollü aday sürücünün ehliyetine süresiz el konurken, 6 bin 400 lira da idari para cezası uygulandı. Kaza nedeniyle kapanan cadde, yolun temizlenmesinden ve araçların kaldırılmasından sonra tekrar trafiğe açıldı. Kaza anı çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye görüntülendi.

Alkollü Sürücünün Kaza Anı Güvenlik Kamerasında
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ASIM ÇAPACI - 3.Sayfa
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