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Son dakika haberleri... Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı

Son dakika haberleri... Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı Uşak'ta yaklaşık 5 promil alkollü sürücünün çarptığı kamyonet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Alkollü sürücü kamyonete çarptı: 1 yaralı

UŞAK - Uşak'ta yaklaşık 5 promil alkollü sürücünün çarptığı kamyonet sürücüsü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgilere göre kaza Uşak'ta Atatürk Mahallesi 4.Şeker ve 6. Şeker Sokak kesişiminde meydana geldi. İddialara göre U.C. 35 ACN 939 plakalı otomobille 4.Şeker Sokak üzerinde seyir halindeyken 6.Şeker Sokak istikametindeki H.A.A. kontrolündeki 64 LD 230 plakalı kamyonete araca çarptı. İhbarlar sonrasında kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.A.A. sağlık ekiplerince Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü U.C.'nin ise ekiplerce yapılan alkol kontrolünde 4.87 promil alkollü olduğu tespit edildi. Aşırı alkollü sürücü ekiplerce gözaltına alınırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Köksal Kılınç - 3. Sayfa

Uşak 3. Sayfa Yerel Haberler Son Dakika

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