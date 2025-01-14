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Alkollü Sürücülere Polisin Müdahalesi Kamerada

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İstanbul Arnavutköy'de alkollü olarak araç kullanan 4 kişi, polis ekiplerine mukavemet göstererek gözaltına alındı. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Arnavutköy'de polislerin alkollü şahıslarla imtihanı kamerada

Alkol alan 4 kişi polise mukavemet gösterdi, gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de alkol aldıktan sonra araçla yolculuk yapmaya devam eden 4 kişi şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durduruldu. İşlemleri yapmak istemeyen şahıslar polise mukavemet gösterince gözaltına alındı. Polisin alkollü şahıslarla imtihanı böyle görüntülendi.

Olay, geçtiğimiz gün gece saatlerinde Hadımköy Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre bir araçta bulunan 4 şahıs alkollü şekilde araç kullanmaya devam etti. Devriye atan polis ekipleri şahıslardan şüphelenerek durdurmak istedi. Şahıslar polis ekiplerine zorluk çıkarttı. Olay yerinde gözaltına alınan 4 kişi ile polis ekiplerinin imtihanı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde şahısların polislere zorluk çıkarttığı görülürken Yüksek miktarda alkol çıkan 4 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Alkollü Sürücülere Polisin Müdahalesi Kamerada
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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