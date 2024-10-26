Üye Girişi
Haberler

Alkollü Sürücüler İçin Kan Örneği Skandalı: 2 Jandarma Tutuklandı

Alkollü Sürücüler İçin Kan Örneği Skandalı: 2 Jandarma Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü sürücülerin mahkemeye itirazı sırasında verdikleri kan örneklerinin farklı kişilere ait olduğunun anlaşılmasının ardından gerçekleştirilen operasyonda, adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 jandarma personeli tutuklandı. Soruşturma kapsamında 20 kişi yakalandı.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde alkollü sürücülerin mahkemeye itirazları esnasında verdikleri kan örneklerinin farklı kişilere ait olduğunun ortaya çıkmasıyla ilgili gerçekleştirilen operasyonda adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 2 jandarma personeli, savcının mahkemeye itirazı sonrası tutuklandı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma çerçevesinde Hatay Emniyet Müdürlüğü, "nitelikli dolandırıcılık" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, alkollü yakalanan araç sürücülerinin mahkemeye itiraz amaçlı olarak hastaneye verdikleri etanol kan örneklerinin Adli Tıp Kurumu raporlarına göre farklı kişilere ait olduğu tespit edildi. Aralarında avukatın, polisin, doktorun, jandarma personelinin ve çeşitli meslek gruplarında çalışan devlet memurlarının olduğu toplam 20 kişi, 23 Ekim günü yapılan operasyonla yakalanmış ve çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmışlardı.

Savcının mahkemeye itirazı sonrası serbest bırakılan şüphelilerden 1 devlet memuru, 2 jandarma ve 1 doktor yeniden gözaltına alınarak mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme tarafından verilen kararla 2 jandarma personeli tutuklanırken, diğer 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kaldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Dolandırıcılık İskenderun Soruşturma Jandarma Güvenlik 3-sayfa Güncel Hukuk hatay

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

İmralı'daki görüşmede neler konuşuldu! Teröristbaşının 2 şartı varmış

 Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

Son anketten çıkan sonuç bir hayli çarpıcı! Oyları neredeyse yüzde 10'a dayandı

 MHP'de istifa depremi! 8 ilçe başkanı birden istifa etti

MHP'de istifa depremi! Hepsi birden görevi bıraktı
İmamoğlu, kendisine tepki gösteren vatandaşa böyle yanıt verdi: Sen bayağı çirkinsin

İmamoğlu'nun vatandaşa yanıtı olay oldu: Sen bayağı çirkinsin
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Manisa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 27-28 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter? Bursa elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer elektrik kesintisi ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Çankaya, Keçiören, Yenimahalle elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Antalya elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Kepez, Muratpaşa, Alanya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Gaziantep elektrik kesintisi! 27-28 Ekim Şahinbey, Şehitkamil, Nizip elektrik kesintisi listesi Real Madrid Barcelona maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) Real Madrid Barcelona geniş özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Ahmet Çakar canlı yayın kazası nedir, ne yaptı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.