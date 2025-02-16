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Alkollü Sürücüler Çarpıştı: 4 Yaralı

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Eskişehir çevreyolunda alkollü sürücülerin neden olduğu kazada bir otomobil takla attı ve 4 kişi yaralandı. Olay yerinde çevreye saçılan alkol şişeleri dikkat çekti.

Eskişehir çevreyolunda alkollü sürücülerin kullandığı araçların çarpışması ile otomobillerden birinin takla atması sonucu 4 kişi yaralandı. Çevreye saçılan alkol şişeleri ise dikkat çekti.

Kaza, Eskişehir çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Y. idaresindeki 26 VK 379 plakalı otomobil, Deniz B. yönetimindeki 34 FSN 42 plakalı araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan 26 VK 379 plakalı otomobil takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Takla atan araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Takla atan otomobildeki alkol şişleri dikkat çekerken, kazaya karışan sürücülerin yapılan kontrollerinde alkollü olduğu ortaya çıktı. Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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