Alkollü Sürücüden Denetim Sonrası Pişmanlık İtirafı

Alkollü Sürücüden Denetim Sonrası Pişmanlık İtirafı
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Bursa'da alkol denetimi sırasında 0.51 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü, ehliyetine el konulması üzerine büyük bir pişmanlık yaşadı. 'Arabayı deneyecektim, Allah belamı versin' diyerek kendisine kızdı.

Bursa'da alkol denetimi yapan trafik polislerine bir promille ehliyetini kaptıran alkollü sürücü kendisine kızıp "Allah benim belamı versin" diyerek bela okudu.

0.51 bir promille ehliyetini kaptırdığını öğrenince büyük bir pişmanlık yaşayan Yakup G. "Yapma be abi, arabayı deneyecektim Allah belamı versin benim" dedi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri şehrin farklı noktalarında alkol uygulamaları yaparak trafik canavarlarının önünü kesmeye çalışıyor. Dün gece saat 01.30 - 03.30 sularında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Nilüfer Caddesi üzerinde uygulama yapan ekipler, 16 AND plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Kendisine alkolmetre üfletilen Yakup G. 0.51 promil alkollü çıktı.

"Arabayı deneyecektim, Allah belamı versin"

Sadece 0.01 promil ile ehliyetini kaptırdığını öğrenen Yakup G., büyük bir pişmanlık yaşadı. Ehliyetine 2 yıl süreyle el konulacağını öğrenince de "Abi arabayı deneyecektim, Allah belamı versin benim" diye kendine kızdı. Bir gazetecinin "1 promil ile ehliyetini kaptırdın şimdi ne yapacaksın" sorusuna ise, "Yapma be kardeşim, arabayı denemeye çıkmıştım o arada bir tane içtim Allah benim belamı versin" diyerek cevap verdi.

Beş yıl içerisinde 2. kez alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen Yakup G.'nin ehliyetine 2 yıl el konuldu. Alkollü sürücüye 11 bin 622 lira para cezası kesilirken, kullandığı otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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