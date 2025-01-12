Üye Girişi
Haberler
Tekirdağ'da eşini ve kızını silahla öldüren baba intihar girişiminde bulundu

Lüks villada dehşet! Eşi ve kızını katledip kendi kafasına sıktı
DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı

DEM heyetiyle Figen Yüksekdağ arasındaki görüşme başladı
Bakan Fidan: 'SDG' samimiyse, feshedildiğini açıklamalıdır

Bakan Fidan'dan tarihi zirveye damga vuran mesaj
Ülkeyi küle çeviren yangını Çin'e ait İHA'lar mı çıkardı?

ABD'yi kim yaktı? Görüntüyü paylaşan herkes aynı iddiayı ortaya atıyor

Alkollü Sürücü Zonguldak'ta Polise Direniş Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde alkollü araç kullanan bir sürücü, polis ekiplerinin durdurma çabalarına direndi. Sürücü, önce elektrik direğine çarparak maddi hasar meydana getirdi, ardından polisle arbede yaşadı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, alkolün dozunu kaçıran sürücü ortalığı birbirine kattı. Alkollü araç kullanan ve çevreye zarar veren sürücüyü polis ve gece kartalları aracın üstüne atlayarak durdurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 67 VE 704 plakalı otomobil, Ticaret ve Sanayi Odası Lokali'nin bulunduğu mevkiiden Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde seyir halinde gittiği sırada ilk olarak elektrik direğine çarptı. Sürücünün seyir halindeki otomobil cadde üzerinde yoluna devam ettiği sırada sağa sola zikzak çizmeye devam ederken cadde üzerinde devriye halindeki polis ekiplerinin dikkati faciayı da önledi.

Polis ve Gece Kartallarının sürücüye 'Dur' ihtarı çekmesine rağmen araç durmayınca bir polis memuru aracın şoför kısmının camından içeriye girerek aracı kontrol etti ve durdurdu. Sürücü A.A. daha sonra araçtan indirildi. Olay yerine takviye ekip sevk edildi. Araçtan indirilen ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü, başka bir ekip otosuna bindirilmesi esnasında şahıs polislere zorluk çıkardı.

Ekipler alkollü şahısı yine başka bir araca bindirilmek istediği sırada şahıs yine polislere direndi ve sonrasında karakola götürüldü. Sürücüye ait olan otomobilde ise maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen çekici ile araç yoldan kaldırılarak trafik yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Husiler, ABD gemisini vurdu
img

Fırın devralan işletmeci gelen mahkeme kağıdıyla şok yaşadı
img

Otel odasında ölü bulunan savcı adayının son mesajı yürek burktu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı

Atkı ve bereleri çıkarın! İstanbul'un yanı başında kar yağışı başladı
Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi

Jilta: Açık bir savaş yaşamadık gerilla savaşı gibiydi
Özel'den Erdoğan'a 'Kılıçdaroğlu' yanıtı: Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim

"Onu tarihte görülmemiş şekilde perişan edeceğim"
Emekli vatandaştan Erbakan'a tepki: Sana hakkımı helal etmiyorum, Erdoğan'ı destekledin

Emekli vatandaştan Erbakan'a soğuk duş: Sana hakkımı helal etmiyorum
Lise ortak sınav soruları sızdırıldı mı? Yüksek notlar yetkilileri harekete geçirdi

Milyonlarca öğrencinin girdiği sınavda büyük şüphe! MEB harekete geçti
Fransa'da kızına cinsel saldırıda bulunan kişiyi, Bursa'da tetikçi tutup vurdurdu

Fransa'daki cinsel saldırının şüphelisini Bursa'da tuttukları tetikçilere vurdurdular

Son Dakika Haberleri

Genoa Parma Maçı Yayın Bilgileri Genoa Parma CANLI İZLE şifresiz! Serie A Genoa Parma maçı ne zaman? Erzurumspor-Şanlıurfaspor Maçı Yayın Bilgisi Erzurumspor Şanlıurfaspor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Erzurumspor Şanlıurfaspor maçı ne zaman? Keçiörengücü - Kocaelispor Maçı Yayın Bilgileri Keçiörengücü Kocaelispor CANLI İZLE şifresiz! 1. Lig A Keçiörengücü Kocaelispor maçı ne zaman? "1 Milyon Mehmet" öldü mü? Mehmet Bucak kimdir, neden öldü, hastalığı nedir? NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ 2025 | Noter 12 Ocak Pazar günü açık mı, kapalı mı? MasterChef Kerem kimdir, kaç yaşında? Kerem Bilginer nereli, ne iş yapıyor? MasterChef Onur kimdir, kaç yaşında? Onur Üresin nereli, ne iş yapıyor? MASTERCHEF FİNAL TV8 CANLI İZLE! MasterChef final bölümü canlı yayın ve frekans bilgileri nedir?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.