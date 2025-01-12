Alkollü Sürücü Zonguldak'ta Polise Direniş Gösterdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde gece saatlerinde meydana gelen olayda, alkolün dozunu kaçıran sürücü ortalığı birbirine kattı. Alkollü araç kullanan ve çevreye zarar veren sürücüyü polis ve gece kartalları aracın üstüne atlayarak durdurdu.

Edinilen bilgiye göre olay, ilçenin Çay Mahallesi Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde meydana geldi. A.A. idaresindeki 67 VE 704 plakalı otomobil, Ticaret ve Sanayi Odası Lokali'nin bulunduğu mevkiiden Nihat Kantarcı Caddesi üzerinde seyir halinde gittiği sırada ilk olarak elektrik direğine çarptı. Sürücünün seyir halindeki otomobil cadde üzerinde yoluna devam ettiği sırada sağa sola zikzak çizmeye devam ederken cadde üzerinde devriye halindeki polis ekiplerinin dikkati faciayı da önledi.

Polis ve Gece Kartallarının sürücüye 'Dur' ihtarı çekmesine rağmen araç durmayınca bir polis memuru aracın şoför kısmının camından içeriye girerek aracı kontrol etti ve durdurdu. Sürücü A.A. daha sonra araçtan indirildi. Olay yerine takviye ekip sevk edildi. Araçtan indirilen ve alkollü olduğu öğrenilen sürücü, başka bir ekip otosuna bindirilmesi esnasında şahıs polislere zorluk çıkardı.

Ekipler alkollü şahısı yine başka bir araca bindirilmek istediği sırada şahıs yine polislere direndi ve sonrasında karakola götürüldü. Sürücüye ait olan otomobilde ise maddi hasar oluştu. Olay yerine gelen çekici ile araç yoldan kaldırılarak trafik yeniden açıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK